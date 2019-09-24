Наставник шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард відреагував на непотрапляння у збірну року двох захисників Ліверпуля.
Після останньої церемонії нагородження нагород від ФІФА майже весь футбольний світ збитий з пантелику.
Неочікувано для всіх до збірної року потрапила пара захисників мадридського Реала Серхіо Рамос та Марсело, попри те, що обидва пережили у Реалі чи не найгірший сезон для галактикос. У минулому сезоні Реал не міг похизуватися стабільним захистом, пропускаючи гол за голом у чемпіонаті та ЛЧ.
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Діаметрально протилежним дуетом на їх фоні виглядає пара захисників Ліверпуля Трент Александр-Арнольд та Енді Робертсон. Крайні захисники мерсисайдців неабияк зміцнили фланги червоних. Однак, жоден не був достатньо хорошим для ФІФА, щоб потрапити до символічної XI.
Trent / Robertson.
Champions League
97 league points
16 and 13 assists each
22 and 26 clean sheets each
Sergio Ramos / Marcelo.
19 points behind Barcelona
Conceded 71 goals and suffered 18 defeats
Ramos makes the team at right back https://t.co/hWpvhENOSR
— SPORTbible (@sportbible) September 24, 2019
Легенда Ліверпуля та наставник шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард у своєму Instagram прикріпив фото Трента та Енді, підписавши:
— Ми знаємо, тому це не має значення.
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Версія символічної збірної від ФІФА вже не вперше дивує вибором виконавців, але цьогоріч вибір Марсело, Рамоса та Модрича – найсміхотворніше за всю історію премії, – написало видання GiveMeSport.
12 місяців тому їх присутність у символічній збірній року ніхто б не оскаржував, адже вона була повністю виправданою.
Повний список символічної збірної року за версією ФІФА виглядає наступним чином.
Джерело: Sport Bible