Після останньої церемонії нагородження нагород від ФІФА майже весь футбольний світ збитий з пантелику.

Неочікувано для всіх до збірної року потрапила пара захисників мадридського Реала Серхіо Рамос та Марсело, попри те, що обидва пережили у Реалі чи не найгірший сезон для галактикос. У минулому сезоні Реал не міг похизуватися стабільним захистом, пропускаючи гол за голом у чемпіонаті та ЛЧ.

Читайте: Реакція Ван Дейка на вручення Мессі нагороди гравця року від ФІФА

Діаметрально протилежним дуетом на їх фоні виглядає пара захисників Ліверпуля Трент Александр-Арнольд та Енді Робертсон. Крайні захисники мерсисайдців неабияк зміцнили фланги червоних. Однак, жоден не був достатньо хорошим для ФІФА, щоб потрапити до символічної XI.

Trent / Robertson.

Champions League

97 league points

16 and 13 assists each

22 and 26 clean sheets each

Sergio Ramos / Marcelo.

19 points behind Barcelona

Conceded 71 goals and suffered 18 defeats

Ramos makes the team at right back https://t.co/hWpvhENOSR

— SPORTbible (@sportbible) September 24, 2019