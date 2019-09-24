Наставник шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард відреагував на непотрапляння у збірну року двох захисників Ліверпуля.

Після останньої церемонії нагородження нагород від ФІФА майже весь футбольний світ збитий з пантелику.

Неочікувано для всіх до збірної року потрапила пара захисників мадридського Реала Серхіо Рамос та Марсело, попри те, що обидва пережили у Реалі чи не найгірший сезон для галактикос. У минулому сезоні Реал не міг похизуватися стабільним захистом, пропускаючи гол за голом у чемпіонаті та ЛЧ.

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Діаметрально протилежним дуетом на їх фоні виглядає пара захисників Ліверпуля Трент Александр-Арнольд та Енді Робертсон. Крайні захисники мерсисайдців неабияк зміцнили фланги червоних. Однак, жоден не був достатньо хорошим для ФІФА, щоб потрапити до символічної XI.

Trent / Robertson. Champions League

97 league points

16 and 13 assists each

22 and 26 clean sheets each Sergio Ramos / Marcelo. 19 points behind Barcelona

Conceded 71 goals and suffered 18 defeats

Ramos makes the team at right back https://t.co/hWpvhENOSR — SPORTbible (@sportbible) September 24, 2019

Легенда Ліверпуля та наставник шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард у своєму Instagram прикріпив фото Трента та Енді, підписавши:

— Ми знаємо, тому це не має значення.

Переглянути цей допис в Instagram We know so it doesn’t matter # Допис, поширений Steven Gerrard (@stevengerrard) 24 Вер 2019 р. о 3:14 PDT

Версія символічної збірної від ФІФА вже не вперше дивує вибором виконавців, але цьогоріч вибір Марсело, Рамоса та Модрича – найсміхотворніше за всю історію премії, – написало видання GiveMeSport.

12 місяців тому їх присутність у символічній збірній року ніхто б не оскаржував, адже вона була повністю виправданою.

Повний список символічної збірної року за версією ФІФА виглядає наступним чином.

Джерело: Sport Bible