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Факти / Спорт

Ми знаємо, тому це не має значення! Джеррард відреагував на символічну збірну ФІФА

Наставник шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард відреагував на непотрапляння у збірну року двох захисників Ліверпуля.

Стивен Джеррард

Після останньої церемонії нагородження нагород від ФІФА майже весь футбольний світ збитий з пантелику.

Неочікувано для всіх до збірної року потрапила пара захисників мадридського Реала Серхіо Рамос та Марсело, попри те, що обидва пережили у Реалі чи не найгірший сезон для галактикос. У минулому сезоні Реал не міг похизуватися стабільним захистом, пропускаючи гол за голом у чемпіонаті та ЛЧ.

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Діаметрально протилежним дуетом на їх фоні виглядає пара захисників Ліверпуля Трент Александр-Арнольд та Енді Робертсон. Крайні захисники мерсисайдців неабияк зміцнили фланги червоних. Однак, жоден не був достатньо хорошим для ФІФА, щоб потрапити до символічної XI.

Легенда Ліверпуля та наставник шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард у своєму Instagram прикріпив фото Трента та Енді, підписавши:

— Ми знаємо, тому це не має значення.

 

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We know so it doesn’t matter #

Допис, поширений Steven Gerrard (@stevengerrard)

Версія символічної збірної від ФІФА вже не вперше дивує вибором виконавців, але цьогоріч вибір Марсело, Рамоса та Модрича – найсміхотворніше за всю історію премії, – написало видання GiveMeSport.

12 місяців тому їх присутність у символічній збірній року ніхто б не оскаржував, адже вона була повністю виправданою.

Повний список символічної збірної року за версією ФІФА виглядає наступним чином.

Джерело: Sport Bible

Фото: Dreamstime

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