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Факти / Спорт

Світоліна обіграла росіянку Кузнєцову і вийшла до 1/4 фіналу в Ухані

Перша ракетка України Еліна Світоліна в двох сетах обіграла росіянку Світлану Кузнєцову на турнірі в китайському Ухані.

Элина Свитолина

Третя ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до 1/4 фіналу тенісного турніру серії Premier 5 в китайському Ухані.

У третьому колі турніру українка у двох сетах здолала представницю Росії Світлану Кузнєцову – 6:4, 6:2.

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Матч тривав 1 годину та 18 хвилин, за які Світоліна зробила дві подачі на виліт та допустила три подвійні помилки.

У наступному колі суперницею українки стане переможниця пари Ван Цян (Китай) – Елісон Ріск (США).

Нагадаємо, у другому колі Світоліна здолала іспанку Гарбіньє Мугурусу.

Фото: Dreamstime

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