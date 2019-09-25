Перша ракетка України Еліна Світоліна в двох сетах обіграла росіянку Світлану Кузнєцову на турнірі в китайському Ухані.
Третя ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до 1/4 фіналу тенісного турніру серії Premier 5 в китайському Ухані.
У третьому колі турніру українка у двох сетах здолала представницю Росії Світлану Кузнєцову – 6:4, 6:2.
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Матч тривав 1 годину та 18 хвилин, за які Світоліна зробила дві подачі на виліт та допустила три подвійні помилки.
У наступному колі суперницею українки стане переможниця пари Ван Цян (Китай) – Елісон Ріск (США).
Нагадаємо, у другому колі Світоліна здолала іспанку Гарбіньє Мугурусу.
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