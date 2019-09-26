PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

ФІФА звинуватили у махінаціях під час визначення переможців The Best 2019

Міжнародна федерація футболу опинилася в епіцентрі скандалу у зв’язку з можливими махінаціями при виборі переможців The Best 2019.

Лионель Месси

Спершу капітан збірної Нікарагуа Хуан Баррера заявив, що не голосував за форварда Барселони Ліонеля Мессі при виборі найкращого гравця світу за версією ФІФА.

В опублікованих результатах голосування зазначено, що Баррера на перше місце поставив Мессі, 2-е – форварда Ліверпуля Садіо Мане, а на 3-є нападника Ювентуса Криштіану Роналду.

— Я не голосував за FIFA The Best-2019, і будь-яка інформація про мій голос неправдива, дякую, – написав Баррера на своїй сторінці у Twitter.

Пізніше у ФІФА спростували слова Баррери про махінації. Організація надала форму для голосування з підписом Баррери і печаткою Федерації футболу Нікарагуа. Згідно з документом, капітан збірної Нікарагуа дійсно поставив на перше місце аргентинця.

Читайте: Ми знаємо, тому це не має значення! Джеррард відреагував на символічну збірну ФІФА Реакція Ван Дейка на вручення Мессі нагороди гравця року від ФІФА Венгерський футболіст Жорі отримав премію Пушкаша

Якщо слова Баррери ще можна поставити під сумнів, то пізніше головний тренер Судану Здравко Логарушіч надав справжні докази махінацій. Згідно з протоколом ФІФА, 53-річний фахівець до своєї трійки включив Ліонеля Мессі, Вірджила ван Дейка та Садіо Мане.

Однак хорватський наставник збірної Судану після заповнення свого бланку сфотографував його. В дійсності він віддав перше місце єгипетському форварду Ліверпуля Мохаммеду Салаху, друге – Садіо Мане, а третє форварду ПСЖ Кілліану Мбаппе.

Тепер від ФІФА знову вимагають пояснень. Запит до організації також надіслала Федерація футболу Єгипту, оскільки ім’я футболіста їх збірної зникло зі списку голосів тренера Судану.

Це вже не перший випадок, коли ФІФА звинувачують у махінаціях з визначення переможця в індивідуальних нагородах. Подібна історія вже траплялася у 2015 році – тоді переможцем теж був Ліонель Мессі.

Нагадамо, Ліонель Мессі став найкращим футболістом світу за версією ФІФА.

ДжерелоSheikh Tophic Sienu

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лео Месси
Мессі травмувався у матчі проти Вільярреала
Стивен Джеррард
Ми знаємо, тому це не має значення! Джеррард відреагував на символічну збірну ФІФА
Вирджил ван Дейк
Реакція Ван Дейка на вручення Мессі нагороди гравця року від ФІФА
FIFA The Best-2019: названа символічна збірна року
FIFA The Best-2019: названа символічна збірна року
ФІФА назвала найкращого гравця 2019 року
ФІФА назвала найкращого гравця 2019 року
Юрген Клопп
Юрген Клопп став найкращим тренером року за версією ФІФА
Венгерський футболіст Жорі отримав премію Пушкаша
Венгерський футболіст Жорі отримав премію Пушкаша
Лионель Месси
Мессі обігнав Роналду і отримав найвищий рейтинг у FIFA 20
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка