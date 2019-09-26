Міжнародна федерація футболу опинилася в епіцентрі скандалу у зв’язку з можливими махінаціями при виборі переможців The Best 2019.

Спершу капітан збірної Нікарагуа Хуан Баррера заявив, що не голосував за форварда Барселони Ліонеля Мессі при виборі найкращого гравця світу за версією ФІФА.

В опублікованих результатах голосування зазначено, що Баррера на перше місце поставив Мессі, 2-е – форварда Ліверпуля Садіо Мане, а на 3-є нападника Ювентуса Криштіану Роналду.

— Я не голосував за FIFA The Best-2019, і будь-яка інформація про мій голос неправдива, дякую, – написав Баррера на своїй сторінці у Twitter.

Пізніше у ФІФА спростували слова Баррери про махінації. Організація надала форму для голосування з підписом Баррери і печаткою Федерації футболу Нікарагуа. Згідно з документом, капітан збірної Нікарагуа дійсно поставив на перше місце аргентинця.

Якщо слова Баррери ще можна поставити під сумнів, то пізніше головний тренер Судану Здравко Логарушіч надав справжні докази махінацій. Згідно з протоколом ФІФА, 53-річний фахівець до своєї трійки включив Ліонеля Мессі, Вірджила ван Дейка та Садіо Мане.

Однак хорватський наставник збірної Судану після заповнення свого бланку сфотографував його. В дійсності він віддав перше місце єгипетському форварду Ліверпуля Мохаммеду Салаху, друге – Садіо Мане, а третє форварду ПСЖ Кілліану Мбаппе.

Тепер від ФІФА знову вимагають пояснень. Запит до організації також надіслала Федерація футболу Єгипту, оскільки ім’я футболіста їх збірної зникло зі списку голосів тренера Судану.

Це вже не перший випадок, коли ФІФА звинувачують у махінаціях з визначення переможця в індивідуальних нагородах. Подібна історія вже траплялася у 2015 році – тоді переможцем теж був Ліонель Мессі.

Нагадамо, Ліонель Мессі став найкращим футболістом світу за версією ФІФА.

Джерело: Sheikh Tophic Sienu