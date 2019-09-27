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Факти / Спорт

Мілан може повернути Гаттузо на пост головного тренера

Італійський Мілан розглядає варіант з поверненням на пост головного тренера Дженнаро Гаттузо.

Дженнаро Гаттузо

Мілан розглядає можливість повернення на пост головного тренера Дженнаро Гаттузо, під керівництвом якого россонері посіли у минулому сезоні Серії А п’яте місце.

В п’яти стартових турах чемпіонату Італії Мілан під керівництвом Марко Джампаоло зазнав трьох поразок і нині посідає одинадцяту сходинку, маючи в активі 6 очок.

Читайте: Мілан зробив своїй 100-річній вболівальниці особливий подарунок

Також італійські ЗМІ повідомляють про інтерес до Гаттузо з боку Дженоа.

Також повідомлялося, що Гаттузо може очолити Інтер Маямі.

Джерело: Football Italia

Фото: Dreamstime

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