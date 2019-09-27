Італійський Мілан розглядає варіант з поверненням на пост головного тренера Дженнаро Гаттузо.
Мілан розглядає можливість повернення на пост головного тренера Дженнаро Гаттузо, під керівництвом якого россонері посіли у минулому сезоні Серії А п’яте місце.
В п’яти стартових турах чемпіонату Італії Мілан під керівництвом Марко Джампаоло зазнав трьох поразок і нині посідає одинадцяту сходинку, маючи в активі 6 очок.
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Також італійські ЗМІ повідомляють про інтерес до Гаттузо з боку Дженоа.
Також повідомлялося, що Гаттузо може очолити Інтер Маямі.
Джерело: Football Italia
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