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Факти / Спорт

Мілан зробив своїй 100-річній вболівальниці особливий подарунок

Італійський Мілан зробив подарунок на сторіччя своїй відданій вболівальниці Інес.

Столетняя болельщица Милана Инес

Італійський Мілан з нагоди століття своєї відданої фанатки Інес презентував їй футболку з автографами всіх гравців россонері.

На спині у футболки нанесено число 100 та ім’я Інес.

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Вболівальниця зізналася, що вболіває за Мілан з 18 років, тобто вже 82 роки.

Мілан після двох турів Серії А посідає дев’яту сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 3 очки.

Раніше Мілан показав новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

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