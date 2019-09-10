Італійський Мілан зробив подарунок на сторіччя своїй відданій вболівальниці Інес.
Італійський Мілан з нагоди століття своєї відданої фанатки Інес презентував їй футболку з автографами всіх гравців россонері.
На спині у футболки нанесено число 100 та ім’я Інес.
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Вболівальниця зізналася, що вболіває за Мілан з 18 років, тобто вже 82 роки.
We’re not crying, you are
Check out the surprise we made to 100-year-old Ines, who has been supporting us for more than 80 years
“Se solo sapessero quanto voglio bene al Milan”
Guarda la nostra sorpresa a Ines, una tifosa speciale: 100 anni, 82 da rossonera pic.twitter.com/QHsZDB6NzO
— AC Milan (@acmilan) September 10, 2019
Мілан після двох турів Серії А посідає дев’яту сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 3 очки.
Раніше Мілан показав новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.