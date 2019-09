Італійський Мілан з нагоди століття своєї відданої фанатки Інес презентував їй футболку з автографами всіх гравців россонері.

На спині у футболки нанесено число 100 та ім’я Інес.

Вболівальниця зізналася, що вболіває за Мілан з 18 років, тобто вже 82 роки.

We’re not crying, you are

Check out the surprise we made to 100-year-old Ines, who has been supporting us for more than 80 years

“Se solo sapessero quanto voglio bene al Milan”

Guarda la nostra sorpresa a Ines, una tifosa speciale: 100 anni, 82 da rossonera pic.twitter.com/QHsZDB6NzO

— AC Milan (@acmilan) September 10, 2019