Португальський спеціаліст Жозе Моурінью знявся у рекламному ролику для ірландської букмекерської контори Paddy Power.

Жозе Моурінью поки не поспішає повертатися до тренерської діяльності і став амбасадором ірландської букмекерської контори Paddy Power.

В ролику вирішили обіграти фразу, сказану португальцем під час першої прес-конференції, як тренера Челсі. Тоді Жозе сказав, що він особливий.

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За сюжетом Моурінью заявляє, що нелегко бути особливим, після чого на різних прикладах підтверджує цей тезис. У фіналі португалець сідає в таксі і, подивившись на телефон, в якому відкритий додаток Paddy Power, з’ясовує, що виграв джекпот.

Жозе знову повторює, що він особливий, але таксист його парирує і каже, що подібні виграші трапляються кожен день у різних людей.

Після відставки з поста тренера Манчестер Юнайтед у грудні 2018 року 56-річний Моурінью залишається без тренерської роботи.

До речі, Неймар та Криштіану Роналду для зйомок реклами португальського телевізійного сервісу одягли середньовічні перуки і провели бій на світлових мечах.

Фото: колаж Paddy Power