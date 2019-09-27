Суперзірки естради Дженніфер Лопес та Шакіра стануть хедлайнерами Супербоулу 2020.

Дженніфер Лопес та Шакіра виступлять у перерві Супербоулу 2020 – вирішального матчу Національної футбольної ліги (НФЛ).

Співачки виконають спільний номер.

— Я мріяла виступити на Супербоулі з тих пір, як побачила, як там запалювала Даяна Росс, – розповіла 50-річна Джей Ло.

Наступний Супербоул відбудеться 2 лютого 2020 року у Маямі.

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Чинним переможцем НФЛ є Нью-Інгленд Петріотс, який у фіналі переміг Лос-Анджелес Ремс.

Минулоріч хедлайнером Супербоулу став американський гурт Maroon 5, однак їх виступ назвали найгішим в історії фіналів НФЛ.