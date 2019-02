Нью-Інгленд Петріотс у фінальному матчі НФЛ взяв гору над Лос-Анджелес Ремс. Зустріч пройшла в Атланті на стадіоні Мерседес-Бенц Стейдіум і завершилася перемогою патріотів з рахунком 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0).

Після першої половини зустрічі патріоти вели у рахунку 3:0, але в третій чверті кікер Ремс Грег Сеурлей забив філд-гол з 53-ярдів. Це другий результат в історіїх Супербоула і перша за 15 років реалізована спроба.

Пізніше Нью-Інгленд знову вийшов вперед завдяки тач-дауну Соні Мічела і екстра-поінту Стівена Гостковскі, який став найрезультативнішим гравцем матчу — 2 філд-гола і один екстра-поінт.

The @Patriots took home their SIXTH @SuperBowl #SBLIII Full Game Highlights pic.twitter.com/wQZgBJL993

— NFL (@NFL) 4 лютого 2019 р.