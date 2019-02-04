Нью-Інгленд Петріотс у фінальному матчі сезону НФЛ взяв гору Лос-Анджелес Ремс і виграв шостий Супербоул в історії.

Нью-Інгленд Петріотс у фінальному матчі НФЛ взяв гору над Лос-Анджелес Ремс. Зустріч пройшла в Атланті на стадіоні Мерседес-Бенц Стейдіум і завершилася перемогою патріотів з рахунком 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0).

Після першої половини зустрічі патріоти вели у рахунку 3:0, але в третій чверті кікер Ремс Грег Сеурлей забив філд-гол з 53-ярдів. Це другий результат в історіїх Супербоула і перша за 15 років реалізована спроба.

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Пізніше Нью-Інгленд знову вийшов вперед завдяки тач-дауну Соні Мічела і екстра-поінту Стівена Гостковскі, який став найрезультативнішим гравцем матчу — 2 філд-гола і один екстра-поінт.

В підсумку Петріотс тепер стали шестиразовими чемпіонами НФЛ (2001, 2003, 2004, 2014, 2017, 2019). За кількістю перемог вони зрівнялися з Піттсбург Стілерз. У наставника патріотів Білла Белічіка і квотербека Тома Бреді тепер по 6 чемпіонських перстнів.

Ресівера Нью-Інгленд Джуліана Елельмана було визнано MVP матчу.

До речі, вперше в історії Супербоулу разом з дівчатами у групі підтримки однієї з команд виступили хлопці-чирлідери.

Фото: Barry Chin/The Boston Globe via Getty Images.