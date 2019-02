Виступ американського гурту Maroon 5 назвали одним із найгірших за всю історію Супербоулу.

В ніч з 3 на 4 лютого в Атланті на Мерседес-Бенц Стейдіум відбувся 53-й Супербоул — фінальна гра за звання чемпіона НФЛ. У фіналі Нью-Інгленд Петріотс взяли гору над Лос-Анджелес Ремс з рахунком 13:3.

Традиційно в перерві між періодами показують рекламні ролики, трейлери найбільш очікуваних блокбастерів року, а глядачів розважають зірки світової величини.

У 2019 році музична програма Супербоулу довго залишалася під питанням через скандал з гравцем Сан-Франциско Коліном Каперником, який встав на коліна під час виконання гімну США, висловивши свій протест проти расової дискримінації. Його підтримали інші зірки НФЛ, а ось сама ліга заборонила гравцям проводити протести під час гімну.

Проти такої позиції НФЛ виступили співачки Ріанна, Pink та Карді Бі, а також репер Jay Z, які відмовилися виступати на фіналі.

У підсумку хедлайнером вечора став американський поп-рок гурт Maroon 5. На одній сцені з ними виступили репери Тревіс Скотт та Big Boi.

Виступ музикантів на Супербоулі вже нищівно розкритикували, як у пресі так і у соцмережах, а саме відео з концерту на YouTube-каналі НФЛ активно мінусують.

У The Guardian критикуючи виступ Адама Левіна, який назвали шаблонним, згадали ефектні виступи Бейонсе, Prince та Lady Gaga.

— Maroon 5 не змогли проявити хоча б трохи креативу і видати хоча б один гідний мем — наприклад станцювати з акулою (як Кеті Перрі) або в’їхати на колінах в оператора (як Брюс Спрінгстін). А так це чергова порція банальності — пишуть у The New Yorker.

Порцію критики соліст гурту Maroon 5 отримав за оголений торс. Користувачі соцмереж одразу ж пригадали скандальний інцидент на Супербоулі у 2005 році, коли Джастін Тімберлейк зірвав з Джанет Джексон частину костюму і оголив груди співачки. Обом музикантам тоді довелося вибачатися перед CBS, а сам канал було оштрафовано.

— Отже, Адам Левін може виступати без одягу, а Джанет Джексон — ні. Це так неправильно, хаха

So Adam Levine can perform shirtless but Janet Jackson can’t? This is so very wrong haha. #PepsiHalftime — A Texas Man (@atari2600yeah) 4 февраля 2019 г.

— Тепер мені доведеться пояснювати своїм дітям, що у Адама Левіна є соски

now I have to explain to my children that adam levine has nipples — ziwe (@ziwe) 4 февраля 2019 г.

— Хтось хоче купити штори Maroon 5?

anyone wanna buy some maroon 5 curtains? pic.twitter.com/eO6iFnCQsn — christian (@liquornlambos) 4 февраля 2019 г.

— У мене такий самий вигляд має крісло.

— Теорія: вони зробили виступ настільки поганим, щоб сама гра виглядала непогано

Theory: They made this halftime this bad in order for the game to look good by comparison. — (((Harry Enten))) (@ForecasterEnten) 4 февраля 2019 г.

— Після вчорашнього вечора.

Раніше Факти ICTV розповідали про скандал за участю Nike та Коліна Каперніка.

Фото: Patrick Smith/Getty Images.