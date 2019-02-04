PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Спорт / Выступление Maroon 5 на Супербоуле беспощадно раскритиковали и превратили в мемы/

Виступ Maroon 5 на Супербоулі нищівно розкритикували і перетворили у меми

Виступ американського гурту Maroon 5 назвали одним із найгірших за всю історію Супербоулу.

Maroon 5 Шоу на Супербоуле

В ніч з 3 на 4 лютого в Атланті на Мерседес-Бенц Стейдіум відбувся 53-й Супербоул — фінальна гра за звання чемпіона НФЛ. У фіналі Нью-Інгленд Петріотс взяли гору над Лос-Анджелес Ремс з рахунком 13:3.

Традиційно в перерві між періодами показують рекламні ролики, трейлери найбільш очікуваних блокбастерів року, а глядачів розважають зірки світової величини.

У 2019 році музична програма Супербоулу довго залишалася під питанням через скандал з гравцем Сан-Франциско Коліном Каперником, який встав на коліна під час виконання гімну США, висловивши свій протест проти расової дискримінації. Його підтримали інші зірки НФЛ, а ось сама ліга заборонила гравцям проводити протести під час гімну.

Читайте: 10 цікавих фактів про Супербоул, або як витратити $7,7 млн за 30 секунд Чи виживе Тоні Старк - новий трейлер Месники: Фінал Сексапільна українка, яка надихає тренера Лос-Анжелес Ремс

Проти такої позиції НФЛ виступили співачки Ріанна, Pink та Карді Бі, а також репер Jay Z, які відмовилися виступати на фіналі.

У підсумку хедлайнером вечора став американський поп-рок гурт Maroon 5. На одній сцені з ними виступили репери Тревіс Скотт та Big Boi.

Виступ музикантів на Супербоулі вже нищівно розкритикували, як у пресі так і у соцмережах, а саме відео з концерту на YouTube-каналі НФЛ активно мінусують.

У The Guardian критикуючи виступ Адама Левіна, який назвали шаблонним, згадали ефектні виступи Бейонсе, Prince та Lady Gaga.

— Maroon 5 не змогли проявити хоча б трохи креативу і видати хоча б один гідний мем — наприклад станцювати з акулою (як Кеті Перрі) або в’їхати на колінах в оператора (як Брюс Спрінгстін). А так це чергова порція банальності — пишуть у The New Yorker.

Порцію критики соліст гурту Maroon 5 отримав за оголений торс. Користувачі соцмереж одразу ж пригадали скандальний інцидент на Супербоулі у 2005 році, коли Джастін Тімберлейк зірвав з Джанет Джексон частину костюму і оголив груди співачки. Обом музикантам тоді довелося вибачатися перед CBS, а сам канал було оштрафовано.

— Отже, Адам Левін може виступати без одягу, а Джанет Джексон — ні. Це так неправильно, хаха

— Тепер мені доведеться пояснювати своїм дітям, що у Адама Левіна є соски

— Хтось хоче купити штори Maroon 5?

— У мене такий самий вигляд має крісло.

— Теорія: вони зробили виступ настільки поганим, щоб сама гра виглядала непогано

— Після вчорашнього вечора.

Раніше Факти ICTV розповідали про скандал за участю Nike та Коліна Каперніка.

Фото: Patrick Smith/Getty Images.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка