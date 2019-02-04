Виступ американського гурту Maroon 5 назвали одним із найгірших за всю історію Супербоулу.
В ніч з 3 на 4 лютого в Атланті на Мерседес-Бенц Стейдіум відбувся 53-й Супербоул — фінальна гра за звання чемпіона НФЛ. У фіналі Нью-Інгленд Петріотс взяли гору над Лос-Анджелес Ремс з рахунком 13:3.
Традиційно в перерві між періодами показують рекламні ролики, трейлери найбільш очікуваних блокбастерів року, а глядачів розважають зірки світової величини.
У 2019 році музична програма Супербоулу довго залишалася під питанням через скандал з гравцем Сан-Франциско Коліном Каперником, який встав на коліна під час виконання гімну США, висловивши свій протест проти расової дискримінації. Його підтримали інші зірки НФЛ, а ось сама ліга заборонила гравцям проводити протести під час гімну.Читайте: 10 цікавих фактів про Супербоул, або як витратити $7,7 млн за 30 секунд Чи виживе Тоні Старк - новий трейлер Месники: Фінал Сексапільна українка, яка надихає тренера Лос-Анжелес Ремс
Проти такої позиції НФЛ виступили співачки Ріанна, Pink та Карді Бі, а також репер Jay Z, які відмовилися виступати на фіналі.
У підсумку хедлайнером вечора став американський поп-рок гурт Maroon 5. На одній сцені з ними виступили репери Тревіс Скотт та Big Boi.
Виступ музикантів на Супербоулі вже нищівно розкритикували, як у пресі так і у соцмережах, а саме відео з концерту на YouTube-каналі НФЛ активно мінусують.
У The Guardian критикуючи виступ Адама Левіна, який назвали шаблонним, згадали ефектні виступи Бейонсе, Prince та Lady Gaga.
— Maroon 5 не змогли проявити хоча б трохи креативу і видати хоча б один гідний мем — наприклад станцювати з акулою (як Кеті Перрі) або в’їхати на колінах в оператора (як Брюс Спрінгстін). А так це чергова порція банальності — пишуть у The New Yorker.
Порцію критики соліст гурту Maroon 5 отримав за оголений торс. Користувачі соцмереж одразу ж пригадали скандальний інцидент на Супербоулі у 2005 році, коли Джастін Тімберлейк зірвав з Джанет Джексон частину костюму і оголив груди співачки. Обом музикантам тоді довелося вибачатися перед CBS, а сам канал було оштрафовано.
— Отже, Адам Левін може виступати без одягу, а Джанет Джексон — ні. Це так неправильно, хаха
So Adam Levine can perform shirtless but Janet Jackson can’t? This is so very wrong haha. #PepsiHalftime
— A Texas Man (@atari2600yeah) 4 февраля 2019 г.
— Тепер мені доведеться пояснювати своїм дітям, що у Адама Левіна є соски
now I have to explain to my children that adam levine has nipples
— ziwe (@ziwe) 4 февраля 2019 г.
— Хтось хоче купити штори Maroon 5?
anyone wanna buy some maroon 5 curtains? pic.twitter.com/eO6iFnCQsn
— christian (@liquornlambos) 4 февраля 2019 г.
— У мене такий самий вигляд має крісло.
I have the same look….in a chair! #superbowl53halftimeshow #SuperBowl53 #SuperBowl2019 pic.twitter.com/stgb3OKLDf
— Kim Campbell (@Klokovsek) 4 февраля 2019 г.
— Теорія: вони зробили виступ настільки поганим, щоб сама гра виглядала непогано
Theory: They made this halftime this bad in order for the game to look good by comparison.
— (((Harry Enten))) (@ForecasterEnten) 4 февраля 2019 г.
— Після вчорашнього вечора.
Well after tonight…#SuperBowl #nickelback #Maroon5 pic.twitter.com/ODemEGzVgf
— Deathcore Dad Memes (@DCDMOFFICIAL) 4 лютого 2019 р.
Раніше Факти ICTV розповідали про скандал за участю Nike та Коліна Каперніка.
Фото: Patrick Smith/Getty Images.