Гран-прі Формули-1 у Росії виграв пілот Mercedes Льюїс Гамільтон.

Пілот Mercedes Льюїс Гамільтон переміг на гран-прі Формули-1 Росії. Другим до фінішу прийшов його напарник Валттері Боттас, а третій результат показав пілот Ferrari Шарль Леклер.

Пілот Ferrari Себастьян Феттель лідирував до 27 кола, але після піт-стопа у його боліда несподівано виникли технічні проблеми. Внаслідок чого німець зійшов з траси.

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Після цього лідерство захопив дует з Mercedes, а в підсумку Льюїс Гамільтон без проблем доїхав першим.

До слова, це 9 перемога Гамільтона в сезоні та 82 перемога в кар’єрі.

— Formula 1 (@F1) September 29, 2019

Раніше Факти ICTV писали, що переможцем Гран-прі Німеччини став пілот Red Bull Макс Ферстаппен.