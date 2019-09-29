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Факти / Спорт

Ястремська перемогла француженку Гарсію на старті турніру WTA

Друга ракетка України Даяна Ястремська вийшла до другого кола представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier Mandatory в Пекіні.

Даяна Ястремська

27-ма ракетка світу Даяна Ястремська менш ніж за годину обіграла француженку Кароліну Гарсію з рахунком – 6:1, 6:1.

Призовий фонд турніру становить $8,285 млн.

ЧитайтеСвітоліна та Ястремська заявлені на Кубок Кремля, який відбудеться у жовтні

За вихід до третього кола турніру Ястремська зіграє з восьмою ракеткою світу голландкою Кікі Бертенс, яка обіграла хорватку Донну Векич – 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).

Раніше Світоліна обіграла росіянку Кузнєцову і вийшла до 1/4 фіналу в Ухані.

Фото: Getty Images

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