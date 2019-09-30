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Факти / Спорт

Ястремська поступилася Бертенс у другому колі в Пекіні

Друга ракетка України Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі China Open 2019.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремська припинила виступи на турнірі категорії WTA Premier Mandatory у Пекіні.

У другому колі українка поступилася представниці Нідерландів Кікі Бертенс з рахунком 6:7 (5:7), 3:6.

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Матч тривав 1 годину та 45 хвилин, за які Ястремська зробила 2 подачі на виліт та припустилася 5 подвійних помилок.

У наступному колі Бертенс зіграє з переможницею пари Анжелік кербер (Німеччина) – Полона Херцог (Словенія).

На старті турніру у Пекіні Ястремська здолала француженку Каролін Гарсію.

Фото: Getty Images

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