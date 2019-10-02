Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа відчував серйозний дискомфорт після заміни у перерві у матчі з Брюгге.

Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа був замінений у перерві матчу проти бельгійського Брюгге у другому турі Ліги чемпіонів.

Пізніше з’ясувалося, що після гри Куртуа через проблеми зі шлунком та запаморочення не зміг керувати своїм авто, коли залишав Сантьяго Бернабеу. Через це Тібо забрав батько.

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Нагадаємо, у першому таймі в Мадриді Куртуа пропустив два м’ячі, і команди пішли на перерву з рахунком 2:0 на користь бельгійського клубу. На другу половину зустрічі Куртуа замінив Альфонсо Ареола, якого Реал орендував у французького ПСЖ.

До Реала Куртуа перебрався з лондонського Челсі влітку 2018 року за €35 млн. Контракт воротаря з галактикос розрахований до літа 2024 року.

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