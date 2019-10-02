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Факти / Спорт

Світоліна пробилася в 1/4 турніру WTA у Пекіні

Еліна Світоліна на турнірі WTA у Пекіні в трьохсетовому матчі здолала американку Софію Кенін.

Элина Свитолина

Еліна Світоліна пробилася в 1/4 турніру WTA у Пекіні, перемігши Софію Кенін зі США у матчі 1/8.

Для цього українській тенісистці знадобилися три сети – 3:6, 7:6, 3:6.

Світоліна допустила три подвійні помилки, виграла 18 геймів і набрала в сумі 121 очко.

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Тепер українка боротиметься за вихід у півфінал турніру з голландською тенісисткою Кікі Бертенс.

Нагадаємо, Світоліна програла американці Серені Вільямс у півфіналі відкритого чемпіонату США з тенісу US Open.

Фото: Dreamstime

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