Еліна Світоліна на турнірі WTA у Пекіні в трьохсетовому матчі здолала американку Софію Кенін.
Еліна Світоліна пробилася в 1/4 турніру WTA у Пекіні, перемігши Софію Кенін зі США у матчі 1/8.
Для цього українській тенісистці знадобилися три сети – 3:6, 7:6, 3:6.
Світоліна допустила три подвійні помилки, виграла 18 геймів і набрала в сумі 121 очко.
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Тепер українка боротиметься за вихід у півфінал турніру з голландською тенісисткою Кікі Бертенс.
Нагадаємо, Світоліна програла американці Серені Вільямс у півфіналі відкритого чемпіонату США з тенісу US Open.
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