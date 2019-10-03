Казахстанець Геннадій Головкін та українець Сергій Дерев’янченко провели дуель поглядів перед чемпіонським боєм у суботу.

5 жовтня у Нью-Йорку у бої за вакантний пояс IBF на ринг вийдуть українець Сергій Дерев’янченко та казахстанець Геннадій Головкін.

Бій у середній вазі (до 72,6 кг) відбудеться на легендарній арені Madison Square Garden. Офіційний транслятор вечору боксу є платформа DAZN.

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Напередодні боксери провели традиційну битву поглядів та прес-конференцію перед боєм.

Дерев’янченко заявив, що вірить у перемогу над Головкіним та у те, що стане новим чемпіоном світу з України.

Нагадаємо, перша дуель поглядів боксерів відбулася у серпні, тоді Головкін першим відвів погляд.

Фото: Boxing Scene