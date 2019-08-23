Екс-чемпіон світу Геннадій Головкін перший відвів погляд у дуелі поглядів з Сергієм Дерев’янченком.
Сергій Дерев’янченко та Геннадій Головкін провели першу дуель перед боєм за титул чемпіона IBF.
Український та казахстанський боксери зустрілися віч-на-віч під час спеціальної прес-конференції у Нью-Йорку.
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Цікаво, що екс-чемпіон світу Головкін першим відвів погляд, жартома зазначивши, що програв цю битву, і боксери дружньо потисли один одному руки.
Нагадаємо, бій між Дерев’янченком та Головкіним пройде 5 жовтня у Нью-Йорку.
Фото: DAZN
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