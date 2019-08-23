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Факти / Спорт

Дерев’янченко та Головкін зійшлися у першій дуелі поглядів

Екс-чемпіон світу Геннадій Головкін перший відвів погляд у дуелі поглядів з Сергієм Дерев’янченком.

Головкин Деревянченко

Сергій Дерев’янченко та Геннадій Головкін провели першу дуель перед боєм за титул чемпіона IBF.

Український та казахстанський боксери зустрілися віч-на-віч під час спеціальної прес-конференції у Нью-Йорку.

Читайте: Першим суперником Усика у надважкій вазі стане росіянин Федосов

Цікаво, що екс-чемпіон світу Головкін першим відвів погляд, жартома зазначивши, що програв цю битву, і боксери дружньо потисли один одному руки.

Нагадаємо, бій між Дерев’янченком та Головкіним пройде 5 жовтня у Нью-Йорку.

Фото: DAZN

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