З’явився офіційний проморолик поєдинку між українцем Олександром Гвоздиком та росіянином Бетербієвим.

Промоутерська компанія Top Rank презентувала офіційне промо об’єднавчого бою за титули чемпіона світу у напівважкій вазі між українцем Олександром Гвоздиком та росіянином Артуром Бетербієвим.

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Бій чемпіона за версією WBC Гвоздика та володаря поясу IBF Бетербієва відбудеться 18 жовтня у Філадельфії.

Свій крайній бій Гвоздик провів проти француза Дуду Нгумбу, провівши успішний захист титулу, а Бетербієв достроково переміг американця Радівоє Калайджича.

14 вересня Гвоздик та Бетербієв провели першу дуель поглядів.