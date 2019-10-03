Англійська футбольна ліга (EFL) оштрафувала Ліверпуль за порушення регламенту Кубка англійської ліги.

У матчі 3-го раунду Кубка англійської ліги у складі Ліверпуля на матч проти Мілтон Кейнс Донс (2:0) вийшов футболіст, який не мав права брати участь у грі.

Мова йде про Педро Чірівелью, якого мерсисайдці віддавали в оренду іспанській Естремадурі.

В EFL вирішили не відсторонювати червоних з турніру, натомість наклали штраф на клуб у розмірі £200 тис. Виплата половини цієї суми відкладена до кінця наступного сезону.

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Червоні від початку не заперечували, що могли допустити адміністративну помилку.

Окрім Чірівільї в матчі з МК Донс тренерський штаб надав ігровий час ще ряду гравців, серед яких Каоімхін Келлехер, Раян Брюстер, Гербі Кейн, Гарві Елліотт та Сепп ван ден Берг.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Лугано — Динамо в рамках другого туру Ліги Європи.

Джерело: EFL