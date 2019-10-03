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Факти / Спорт

Ліверпуль та Зальцбург влаштували гольову феєрію на Енфілді

Ліверпуль обіграв Зальцбург у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Ливерпуль обыграл Зальцбург

Ліверпуль приймав австрійський Зальцбург в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла на Енфілді та завершилася перемогою господарів з рахунком 4:3.

Вже до 37-ї хвилини мерсисайдці забили у ворота австрійського чемпіона три м’ячі. У складі чинного володаря кубка чемпіонів відзначилися Садіо Мане, Ендрю Робертсон та Мохаммед Салах. Але гості змогли повернутися у гру, зрівнявши рахунок. Ще до перерви один м’яч відіграв Хван Хі Чан.

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У другому таймі голи Такумі Мінаміно та Ерлінга Халанна зробили рахунок 3:3. Однак Зальцбург не зумів втримати нічию. На 69-й хвилині Роберто Фірміно головою скинув на Салаха, і єгиптянин переправив четвертий м’яч у ворота австрійців.

Після двох турів Ліверпуль набрав три пункти, стільки ж у Зальцбурга.

До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Лугано – Динамо у Лізі Європи.

Фото: Getty Images

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