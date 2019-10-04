Керівництво каталонської Барселони визначилося з потенційною заміною Ернесто Вальверде, якщо результати команди не покращаться найближчим часом.

Марсело Гальярдо може очолити каталонську Барселону в разі відставки Ернесто Вальверде. Саме кандидатуру наставника Рівер Плейта схвалило керівництво каталонського клубу.

Разом з Рівер Плейтом Гальярдо минулого року виграв Кубок Лібертадорес, обігравши у фіналі Бока Хуніорс.

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Цікаво, що сам аргентинець поки не збирається залишати Буенос-Айрес. Його Рівер Плейт знову знаходиться за крок від чергового фіналу у Кубку Лібертадорес.

У першому півфінальному матчі підопічні Гальярдо впевнено обіграли Бока Хуніорс.

Джерело: TNT Sports