Український боксер Віктор Постол проведе бій проти володаря титулів WBC та WBO Хосе Раміреса.

Екс-чемпіон світу у першій напівсередній вазі Віктор Постол проведе бій проти володаря титулів WBC та WBO Хосе Раміреса.

Поєдинок має відбутися 1 лютого 2020 року. Місце проведення бою поки не повідомляється.

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Бій Постол – Рамірес стане головною подією вечору боксу від Top Rank.

Постол став обов’язковим претендентом на бій з Раміресом після перемоги у поєдинку з французом Мохамедом Мімуном у квітні 2019 року.

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Фото: Boxing Scene