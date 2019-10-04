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Факти / Спорт

Де дивитися бій Головкін — Дерев’янченко

Пряму трансляцію бою між казахстанським боксером Геннадієм Головкіним та українцем Сергієм Дерев’янченком любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Xsport в ніч з 5 на 6 жовтня о 5.30.

Головкин - Деревянченко

Бій Головкін — Дерев’янченко відбудеться в ніч з 5 на 6 жовтня о 5.30 в Нью-Йорку. Бій пройде на арені Madison Square Garden.

Підтримати українського боксера можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Xsport, яка розпочнеться о 4.00.

Читайте: Головкін — Дерев’янченко: букмекери назвали фаворита бою

Офіційними трансляторами поєдинку є британська платформа DAZN та британський мовник Sky Sports.

На кону бою стоятимуть вакантні чемпіонські пояси за версіями IBF та IBO у середній вазі.

Напередодні Геннадій Головкін та Сергій Дерев’янченко провели дуель поглядів.

ФотоBoxing Scene

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