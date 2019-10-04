Українець Сергій Дерев’янченко вийде в ринг проти казахстанця Геннадія Головкіна 5 жовтня у Нью-Йорку.

Букмекери активно приймають ставки на бій між казахстанцем Геннадієм Головкіним та українцем Сергієм Дерев’янченком, який відбудеться в ніч з 5 на 6 жовтня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є казахстанський боксер.

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Ставки на перемогу Головкіна приймають з коефіцієнтом 1,23. Тоді як успіх українця Дерев’янченка оцінюється котируванням 4,20. А нічийний результат зустрічі – 23,0.

Орієнтовний початок о 4.00 6 жовтня за київським часом.

Нагадаємо, перша дуель поглядів боксерів відбулася у серпні, тоді Головкін першим відвів погляд.

Фото: Boxing Scene