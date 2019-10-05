PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Де дивитися бій Головкін — Дерев’янченко

Пряму трансляцію бою між казахстанським боксером Геннадієм Головкіним та українцем Сергієм Дерев’янченком любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Xsport в ніч з 5 на 6 жовтня о 5.30.

Головкин - Деревянченко

Бій Головкін — Дерев’янченко відбудеться в ніч з 5 на 6 жовтня о 5.30 в Нью-Йорку. Бій пройде на арені Madison Square Garden.

Підтримати українського боксера можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Xsport, яка розпочнеться о 4.00.

Читайте: Головкін — Дерев’янченко: букмекери назвали фаворита бою

Офіційними трансляторами поєдинку є британська платформа DAZN та британський мовник Sky Sports.

На кону бою стоятимуть вакантні чемпіонські пояси за версіями IBF та IBO у середній вазі.

Напередодні Геннадій Головкін та Сергій Дерев’янченко провели дуель поглядів.

ФотоBoxing Scene

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Головкин - Деревянченко
Головкін – Дерев’янченко: боксери пройшли процедуру зважування
Головкин - Деревянченко
Головкін — Дерев’янченко: букмекери назвали фаворита бою
Боксерша поцеловала соперницу
Жінка-боксер поцілувала суперницю у губи і отримала ляпаса
Виктор Постол
Бій Постол – Рамірес відбудеться у лютому — ESPN
Головкин Деревянченкр
Дерев’янченко та Головкін провели дуель поглядів перед боєм
Гвоздик - Бетербиев: промо боя
Top Rank опублікував ефектне промо бою Гвоздик – Бетербієв
Александр Усик
Усика назвали у Британії найкращим іноземним боксером
Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів за версією The Ring
Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів за версією The Ring
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка