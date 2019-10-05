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Факти / Спорт

Головкін — Дерев’янченко: букмекери назвали фаворита бою

Українець Сергій Дерев’янченко вийде в ринг проти казахстанця Геннадія Головкіна 5 жовтня у Нью-Йорку.

Головкин - Деревянченко

Букмекери активно приймають ставки на бій між казахстанцем Геннадієм Головкіним та українцем Сергієм Дерев’янченком, який відбудеться в ніч з 5 на 6 жовтня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є казахстанський боксер.

Читайте: Де дивитися бій Головкін — Дерев’янченко

Ставки на перемогу Головкіна приймають з коефіцієнтом 1,20. Тоді як успіх українця Дерев’янченка оцінюється котируванням 4,55. А нічийний результат зустрічі – 26,0.

Орієнтовний початок о 5.30 6 жовтня за київським часом.

Напередодні Геннадій Головкін та Сергій Дерев’янченко провели дуель поглядів.

ФотоBoxing Scene

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