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Факти / Спорт

Перестрілка на Бернабеу: Реал ефектно обіграв Гранаду у Ла Лізі

Мадридський Реал обіграв Гранаду у матчі восьмого туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Реал Гранада

Реал Мадрид у матчі восьмого туру Ла Ліги приймав на своєму полі Гранаду. Зустріч пройшла на стадіоні Сантьяго Бернабеу та завершилася з рахунком 4:2.

Рахунок у матчі вже на другій хвилині відкрив Карім Бензема після пасу від Гарета Бейла. У доданий час до першого тайму перевагу подвоїв Еден Азар.

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По перерві Лука Модріч з передачі від Азара довів рахунок до розгромного. На 69-й хвилині Мачіс Дарвін скоротив відставання, а ще через кілька хвилин Домінгос Дуарте відіграв ще один м’яч. У компенсований час фінальну крапку у матчі поставив  точним ударом Хамес Родрігес.

Після зіграного матчу восьмого туру Реал має у своєму активі 18 очок та першу сходинку у таблиці. Гранада (14) йде другою.

Нагадаємо, Реал у матчі другого туру Ліги чемпіонів вирвав нічию у матчі з бельгійським Брюгге.

Фото: Getty Images

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