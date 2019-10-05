Мадридський Реал обіграв Гранаду у матчі восьмого туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Реал Мадрид у матчі восьмого туру Ла Ліги приймав на своєму полі Гранаду. Зустріч пройшла на стадіоні Сантьяго Бернабеу та завершилася з рахунком 4:2.

Рахунок у матчі вже на другій хвилині відкрив Карім Бензема після пасу від Гарета Бейла. У доданий час до першого тайму перевагу подвоїв Еден Азар.

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По перерві Лука Модріч з передачі від Азара довів рахунок до розгромного. На 69-й хвилині Мачіс Дарвін скоротив відставання, а ще через кілька хвилин Домінгос Дуарте відіграв ще один м’яч. У компенсований час фінальну крапку у матчі поставив точним ударом Хамес Родрігес.

Після зіграного матчу восьмого туру Реал має у своєму активі 18 очок та першу сходинку у таблиці. Гранада (14) йде другою.

Нагадаємо, Реал у матчі другого туру Ліги чемпіонів вирвав нічию у матчі з бельгійським Брюгге.