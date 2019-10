Ліверпуль в рамках восьмого туру АПЛ приймав на своєму полі Лестер. Зустріч пройшла на стадіоні Енфілд та завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі відкрив Садіо Мане на 40-й хвилині після асисту від Джеймса Мілнера. По перерві Джеймс Меддісон відновив рівновагу у матчі. Вже у компенсований час Олдбрайтон сфолив у своїй штрафній проти Орігі і арбітр вказав на одинадцятиметрову відмітку. Пенальті успішно реалізував Джеймс Мілнер і приніс мерсисайдцям восьму перемогу поспіль у чемпіонаті Англії.

Дивіться: Ліверпуль та Зальцбург влаштували гольову феєрію на Енфілді

Після фінального свистка футболісти обох команд влаштували масову бійку. Найбільш активним був форвард гостей Айосе Перес, якого довго заспокоювали партнери по команді.

Liverpool win their 17th PL game in a row with a last-minute penalty

But Ayoze Perez was not happy at full-time! pic.twitter.com/8Taev1YP91

— Football Daily (@footballdaily) October 5, 2019