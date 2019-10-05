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Факти / Спорт

Ліверпуль на останніх секундах вирвав перемогу у Лестера, а сама гра завершилася бійкою

Ліверпуль здобув восьму перемогу поспіль у чемпіонаті англійської Прем’єр-ліги сезону 2019/20.

Ливерпуль Лестер

Ліверпуль в рамках восьмого туру АПЛ приймав на своєму полі Лестер. Зустріч пройшла на стадіоні Енфілд та завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі відкрив Садіо Мане на 40-й хвилині після асисту від Джеймса Мілнера. По перерві Джеймс Меддісон відновив рівновагу у матчі. Вже у компенсований час Олдбрайтон сфолив у своїй штрафній проти Орігі і арбітр вказав на одинадцятиметрову відмітку. Пенальті успішно реалізував Джеймс Мілнер і приніс мерсисайдцям восьму перемогу поспіль у чемпіонаті Англії.

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Після фінального свистка футболісти обох команд влаштували масову бійку. Найбільш активним був форвард гостей Айосе Перес, якого довго заспокоювали партнери по команді.

Після восьми турів підопічні Юргена Клоппа мають у своєму активі 24 очки і беззаперечне лідерство в таблиці. Лестер (14) йде третім.

Нагадаємо, Ліверпуль уник дискваліфікації у Кубку ліги, але отримав солідний штраф.

Фото: Getty Images

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