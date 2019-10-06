Український боксер Сергій Дерев’янченко не зміг здолати Геннадія Головкіна в бою за титули IBF і IBO.

Боксер з України Сергій Дерев’янченко програв бійцю з Казахстану Геннадію Головкіну в бою, на кону якого стояли титули за версією IBF і IBO.

Це був його другий шанс за 2019 рік стати чемпіоном світу в середній вазі.

Перші два раунди для Дерев’янченко принесли багато проблем. У першому боксеру довелося побувати в нокдауні, а в другому – отримати розсічення брови.

Однак українець не збирався здаватися і в другій половині бою вирішив йти в більш ризиковані обміни з Головкіним, щоб не відстати за очками.

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Незважаючи на поганий старт для Дерев’янченко, більшість раундів видалися дуже близькими за очками, тому ближче до кінця поєдинку боєць з Казахстану почав боксувати більш агресивно.

Після 12 раунду судді одноголосно віддали перемогу Головкіну (114:113, 115:112, 115:112). Українцю не вистачило зовсім трохи, щоб отримати бажані титули.

До слова, промоутерська компанія Top Rank представила промо поєдинку між українцем Олександром Гвоздиком і росіянином Артуром Бетербієвим.