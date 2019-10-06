Манчестер Сіті програв на своєму полі Вулвергемптону у матчі восьмого туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Сіті приймав на своєму полі Вулвергемптон. Зустріч пройшла на стадіоні Етіхад та завершився перемогою гостей з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі на 80-й хвилині відкрив форвард вовків Адама Траоре, а на четвертій компенсований хвилині він подвоїв перевагу Вулвергемптона, оформивши дубль у матчі.

Хавбек збірної України Олександр Зінченко вийшов на поле у другому таймі на 46-й хвилині замість Кайла Вокера, але допомогти команді не зумів. Загалом містяни відзначилися досить грубою грою у матчі – футболісти Сіті у другому таймі награли на 5 жовтих карток.

Читайте: Ліверпуль на останніх секундах вирвав перемогу у Лестера, а сама гра завершилася бійкою

Це вже друга поразка підопічних Пепа Гвардіоли у нинішньому розіграші АПЛ. Після восьми турів містяни мають у своєму активі 16 пунктів і посідають другу сходинку, відстаючи від лідера чемпіонату Ліверпуля на 8 очок. Перемога дозволила Вулвергемптону (10) піднятися на 11 сходинку у таблиці.

У наступному турі Манчестер Сіті на виїзді зіграє проти Крістал Пелас, а Вулвергемптон вдома прийме Саутгемптон.

До речі, склад футболістів Манчестер Сіті коштує понад £1 млрд.