Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович відзначився голом у ворота Г’юстон Динамо.
В рамках заключного туру регулярного чемпіонату MLS Г’юстон Динамо приймав на своєму полі Лос-Анджелес Гелаксі.
Читайте: Наче в Матриці: Ібрагімович запустив новий челлендж
На 9-й хвилині матчу шведському форварду гостей Златану Ібрагімовичу вдалося відкрити рахунок красивим ударом з кута штрафного майданчика. Отримавши передачу від партнера, форвард відправив кулястого у дальній верхній кут воріт. Голкіпер Динамо навіть не встиг зреагувати на удар.
Матч Г’юстон Динамо – Лос-Анджелес Гелаксі в підсумку завершився з рахунком 4:2 на користь господарів, але в плей-офф конференції вийшли гості.
Ібрагімович, забивши в 29 матчах 30 голів, посів друге місце в списку найкращих бомбардирів MLS. Швед поступився лише Карлосу Велі з Лос-Анджелеса, який відзначився 34 рази в 31 зустрічі.
До речі, у Швеції встановлять 500-кілограмову статую на честь Ібрагімовича.