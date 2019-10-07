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Факти / Спорт

Ібрагімович забив шикарний гол в останньому турі MLS

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович відзначився голом у ворота Г’юстон Динамо.

Златан Ибрагимович

В рамках заключного туру регулярного чемпіонату MLS Г’юстон Динамо приймав на своєму полі Лос-Анджелес Гелаксі.

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На 9-й хвилині матчу шведському форварду гостей Златану Ібрагімовичу вдалося відкрити рахунок красивим ударом з кута штрафного майданчика. Отримавши передачу від партнера, форвард відправив кулястого у дальній верхній кут воріт. Голкіпер Динамо навіть не встиг зреагувати на удар.

Матч Г’юстон Динамо – Лос-Анджелес Гелаксі в підсумку завершився з рахунком 4:2 на користь господарів, але в плей-офф конференції вийшли гості.

Ібрагімович, забивши в 29 матчах 30 голів, посів друге місце в списку найкращих бомбардирів MLS. Швед поступився лише Карлосу Велі з Лос-Анджелеса, який відзначився 34 рази в 31 зустрічі.

До речі, у Швеції встановлять 500-кілограмову статую на честь Ібрагімовича.

Фото: Getty Images

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