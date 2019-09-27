Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович у своєму Instagram запустив новий челендж.

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович запустив в Instagram новий челендж.

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Челедж Златана має назву #matrixchallenge. Під час його виконання учасник повинен тримати м’яч на грудях і, нахилившись назад, рухати руками, як головний герой екш-франшизи Матриця Нео, який ухилявся від куль.

У своєму пості Ібрагімович кинув виклик хавбеку Манчестер Юнайтед Полю Погба, чемпіону UFC Хабібу Нурмагомедову, тенісисту Новаку Джоковичу та своєму агенту Міно Райолі.

До речі, у Швеції встановлять 500-кілограмову статую на честь Ібрагімовича.