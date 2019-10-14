PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

Команда І П Н П З П О
1.  Англія 5 4 0 1 20 6 12
2.  Чехія 6 4 0 2 11 9 12
3.  Косово 5 2 2 1 10 10 8
4.  Чорногорія 6 0 3 3 3 13 3
5.  Болгарія 6 0 3 3 5 11 3

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія
21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Чорногорія 1:1 Косово 21:45 Болгарія 2:3 Косово
21:45 Чехія 2:1 Болгарія 21:45 Чехія 3:0 Чорногорія
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
16:00 Косово 2:1 Чехія 21:45 Англія 5:3 Косово
19:00 Англія 4:0 Болгарія 21:45 Чорногорія 0:3 Чехія
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Чорногорія 0:0 Болгарія 21:45 Болгарія _:_ Англія
21:45 Чехія 2:1 Англія 21:45 Косово _:_ Чорногорія

Група В

Команда І П Н П З П О
1.  Україна 6 5 1 0 13 1 16
2.  Португалія 5 3 2 0 13 4 11
3.  Сербія 5 2 1 2 10 12 7
4.  Люксембург 6 1 1 4 5 11 4
5.  Литва 6 0 1 5 4 17 1

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна
21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербія 4:1 Литва
21:45 Україна 5:0 Сербія 21:45 Україна 1:0 Люксембург
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Литва 0:3 Україна 21:45 Литва 1:5 Португалія
21:45 Сербія 2:4 Португалія 21:45 Люксембург 1:3 Сербія
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Португалія 3:0 Люксембург 21:45 Литва _:_ Сербія
21:45 Україна 2:0 Литва 21:45 Україна _:_ Португалія

Група С

Команда І П Н П З П О
1.  Нідерланди 6 5 0 1 19 7 15
2.  Німеччина 6 5 0 1 20 6 15
3.  Пн.Ірландія 6 4 0 2 8 7 12
4.  Білорусь 7 1 1 5 4 12 4
5.  Естонія 7 0 1 6 2 21 1

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина
21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
21:45 Естонія 1:2 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь 0:1 Пн.Ірландія
21:45 Білорусь 0:2 Німеччина 21:45 Німеччина 8:0 Естонія
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Німеччина 2:4 Нідерланди 21:45 Пн.Ірландія 0:2 Німеччина
21:45 Естонія 1:2 Білорусь 21:45 Естонія 0:4 Нідерланди
7 тур. 10.10 8 тур. 13.10
21:45 Білорусь 0:0 Естонія 19.00 Білорусь 1:2 Нідерланди
21:45 Нідерланди 3:1 Пн.Ірландія 21:45 Естонія 0:3 Німеччина

Група D

Команда І П Н П З П О
1.  Ірландія 6 3 3 0 6 2 12
2.  Данія 6 3 3 0 16 5 12
3.  Швейцарія 5 2 2 1 10 5 8
4.  Грузія 6 1 2 3 4 8 5
5.  Гібралтар 5 0 0 5 0 16 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія 1:0 Грузія
19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія 3:3 Данія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
19:00 Грузія 3:0 Гібралтар 21:45 Ірландія 2:0 Гібралтар
21:45 Данія 1:1 Ірландія 21:45 Данія 5:1 Грузія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Гібралтар 0:6 Данія 19:00 Грузія 0:0 Данія
21:45 Ірландія 1:1 Швейцарія 19:00 Швейцарія 4:0 Гібралтар
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
16:00 Грузія 0:0 Ірландія 21:45 Гібралтар _:_ Грузія
19:00 Данія 1:0 Швейцарія 21:45 Швейцарія _:_ Ірландія

Група E

Команда І П Н П З П О
1.  Хорватія 7 4 2 1 14 6 14
2.  Угорщина 7 4 0 3 8 9 12
3.  Словаччина 6 3 1 2 10 8 10
4.  Вельс 6 2 2 2 6 6 8
5.  Азербайджан 6 0 1 5 5 14 1

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина
21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Хорватія 2:1 Вельс 19:00 Азербайджан 1:5 Словаччина
19:00 Азербайджан 1:3 Угорщина 21:45 Угорщина 1:0 Вельс
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Словаччина 0:4 Хорватія 19:00 Азербайджан 1:1 Хорватія
21:45 Вельс 2:1 Азербайджан 21:45 Угорщина 1:2 Словаччина
7 тур. 10.10 8 тур.13.10
21:45 Хорватія 3:0 Угорщина 19:00 Угорщина 1:0 Азербайджан
21:45 Словаччина 1:1 Вельс 21:45 Вельс 1:1 Хорватія

Група F

Команда І П Н П З П О
1.  Іспанія 7 6 1 0 18 4 19
2.  Швеція 7 4 2 1 17 8 14
3.  Румунія 7 4 1 2 16 7 13
4.  Норвегія 7 2 4 1 12 9 10
5.  Мальта 7 1 0 6 2 17 3
6.  Фарерські о-ви 7 0 0 7 3 23 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта 0:2 Іспанія
19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія 3:3 Швеція
21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія 4:1 Фарери
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Норвегія 2:2 Румунія 21:45 Іспанія 3:0 Швеція
21:45 Фарери 1:4 Іспанія 21:45 Мальта 0:4 Румунія
21:45 Швеція 3:0 Мальта 21:45 Фарери 0:2 Норвегія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Норвегія 2:0 Мальта 16:00 Румунія 1:0 Мальта
21:45 Румунія 1:2 Іспанія 19:00 Іспанія 4:0 Фарери
21:45 Фарери 0:4 Швеція 21:45 Швеція 1:1 Норвегія
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
19:00 Фарери 0:3 Румунія 21:45 Румунія _:_ Норвегія
21:45 Мальта 0:4 Швеція 21:45 Фарери _:_ Мальта
21:45 Норвегія 1:1 Іспанія 21:45 Швеція _:_ Іспанія

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   Польща 7 5 1 1 11 2 16
2.   Австрія 7 4 1 2 16 7 13
3.   Македонія 7 3 2 2 10 9 11
4.   Словенія 7 3 2 2 13 7 11
5.   Ізраїль 7 2 2 3 12 14 8
6.   Латвія 7 0 0 7 1 24 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія
21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія
21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
 21:45  Австрія 1:0  Словенія  21:45  Латвія 0:5  Словенія
 21:45  Латвія 0:3  Ізраїль  21:45  Польща 4:0  Ізраїль
 21:45  Македонія 0:1  Польща  21:45  Македонія 1:4  Австрія
5 тур. 5.09 6 тур. 9.09
21:45 Ізраїль 1:1 Македонія 21:45 Латвія 0:2 Македонія
5 тур. 6.09 21:45 Польща 0:0 Австрія
21:45 Австрія 6:0 Латвія 21:45 Словенія 3:2 Ізраїль
21:45 Словенія 2:0 Польща   8 тур. 13.10
    7 тур. 10.10  21:45  Словенія  _:_  Австрія
 21:45  Австрія  3:1  Ізраїль  21:45  Польща  _:_  Македонія
 21:45  Латвія  0:3  Польща     8 тур. 13.10
 21:45  Македонія  2:1  Словенія  21:45  Ізраїль  _:_  Латвія

Група H

Команда І П Н П З П О
1.   Туреччина 7 6 0 1 15 2 18
2.   Франція 7 6 0 1 20 4 18
3.   Ісландія 7 4 0 3 10 10 12
4.   Албанія 7 3 0 4 10 10 9
5.   Андорра 7 1 0 6 1 14 3
6.   Молдова 7 1 0 6 2 18 3

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія
21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Ісландія 1:0 Албанія 21:45 Албанія 2:0 Молдова
19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франція
21:45 Туреччина 2:0 Франція 21:45 Ісландія 2:1 Туреччина
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Ісландія 3:0 Молдова 21:45 Албанія 4:2 Ісландія
21:45 Туреччина 1:0 Андорра 21:45 Молдова 0:4 Туреччина
21:45 Франція 4:1 Албанія 21:45 Франція 3:0 Андорра
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Ісландія 0:1 Франція 21:45 Ісландія _:_ Андорра
21:45 Андорра 1:0 Молдова 21:45 Молдова _:_ Албанія
21:45 Туреччина 1:0 Албанія 21:45 Франція _:_ Туреччина

Група I

Команда І П Н П З П О
1.   Бельгія 8 8 0 0 30 1 24
2.   Росія 8 7 0 1 27 4 21
3.   Кіпр 8 3 1 4 13 12 10
4.   Шотландія 8 3 0 5 11 17 9
5.   Казахстан 8 2 2 5 9 13 7
6.   Сан-Марино 8 0 0 8 0 43 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія
19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія
21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Росія 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино
21:45 Бельгія 3:0 Казахстан 21:45 Бельгія 3:0 Шотландія
21:45 Шотландія 2:1 Кіпр 21:45 Росія 1:0 Кіпр
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Кіпр 1:1 Казахстан 21:45 Росія 1:0 Казахстан
21:45 Сан-Марино 0:4 Бельгія 21:45 Сан-Марино 0:4 Кіпр
21:45 Шотландія 1:2 Росія 21:45 Шотландія 0:4 Бельгія
7 тур. 10.10 8 тур. 13.10
17:00 Казахстан 1:2 Кіпр 16:00 Казахстан 0:2 Бельгія
21:45 Бельгія 9:0 Сан-Марино 19:00 Кіпр 0:5 Росія
21:45 Росія 4:0 Шотландія 19:00 Шотландія 6:0 Сан-Марино

Група J

Команда І П Н П З П О
1.   Італія 7 7 0 0 20 3 21
2.   Фінляндія 7 4 0 3 9 8 12
3.   Вірменія 7 3 1 3 13 12 10
4.   Боснія і Герцеговина 7 3 1 3 16 12 10
5.   Греція 7 1 2 4 7 12 5
6.   Ліхтенштейн 7 0 2 5 2 20 2

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія 0:2 Фінляндія
21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:2 Греція
21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія 6:0 Ліхтенштейн
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Вірменія 3:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція 2:3 Вірменія
19:00 Фінляндія 2:0 Боснія і Герцеговина 21:45 Італія 2:1 Боснія і Герцеговина
21:45 Греція 0:3 Італія 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Фінляндія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
19:00 Вірменія 1:3  Італія 19:00  Вірменія 4:2  Боснія і Герцеговина
21:45 Боснія і Герцеговина 5:0  Ліхтенштейн 21:45  Греція 1:1  Ліхтенштейн
21:45 Фінляндія 1:0  Греція 21:45  Фінляндія 1:2  Італія
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
19:00 Боснія і Герцеговина 4:1  Фінляндія 21:45  Греція _:_ Боснія і Герцеговина
21:45  Італія 2:0  Греція 21:45  Ліхтенштейн _:_ Італія
21:45  Ліхтенштейн 1:1  Вірменія 21:45  Фінляндія _:_ Вірменія

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка