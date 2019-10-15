Півзахисник збірної України Євген Коноплянка прокоментував перемогу команди над Португалією.
Національна збірна України з футболу перемогла команду Португалії у кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року та гарантувала собі участь у фінальній частині турніру.
Коментуючи перемогу своєї команди, півзахисник збірної Євген Коноплянка сказав, що все можливо у цьому житті.
– Якщо є мета і бажання – все можливо, – сказав він.
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На питання чи можливо виграти Євро-2020 Коноплянка відповів, що потрібно жити сьогоднішнім днем.
– Давайте не будемо забігати наперед. Живемо сьогоднішнім днем, давайте спочатку переживемо ці емоції, – зазначив футболіст.
Успіхом цієї збірної він вважає єдність.
– Це єдиний колектив, єдиний кулак. Ми – як одна родина і це плюс і наш успіх, – підкреслив півзахисник.
Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Україна – Португалія.