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Факти / Спорт

Можливо все! Коноплянка прокоментував перемогу збірної

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка прокоментував перемогу команди над Португалією.

Можливо все! Коноплянка прокоментував перемогу збірної

Національна збірна України з футболу перемогла команду Португалії у кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року та гарантувала собі участь у фінальній частині турніру.

Коментуючи перемогу своєї команди, півзахисник збірної Євген Коноплянка сказав, що все можливо у цьому житті.

– Якщо є мета і бажання – все можливо, – сказав він.

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На питання чи можливо виграти Євро-2020 Коноплянка відповів, що потрібно жити сьогоднішнім днем.

  – Давайте не будемо забігати наперед. Живемо сьогоднішнім днем, давайте спочатку переживемо ці емоції, – зазначив футболіст.

Успіхом цієї збірної він вважає єдність.

  – Це єдиний колектив, єдиний кулак. Ми – як одна родина і це плюс і наш успіх, – підкреслив півзахисник.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Україна – Португалія.

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