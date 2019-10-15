Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Португалією.

Наставник збірної України Андрій Шевченко після перемогу над Португалією заявив, що дуже щасливий.

– Дякую всій Україні, Києву за таку підтримку. Коли ми залишилися вдесятьох, я побачив на полі справжніх левів. Вони билися на полі. За ці три роки ми стали справжнім колективом. Я просто щасливий. Дякую за такий футбол і за таку віддачу, яку вони продемонстрували, – зазначив Шевченко.

Також він подякував збірній Португалії за висококласний футбол в їх виконанні.

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– Для нас грати з таким суперником на рівних удвічі приємно. І останнє: я своєї обіцянки дотримався, – підкреслив тренер.

Нагадаємо, Україна обіграла Португалію у Києві та пробилася на Євро-2020.