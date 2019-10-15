Футболіст збірної України Роман Яремчук після перемоги над Португалією та виходу на Євро-2020 поділився емоціями від гри.

Збірна України у матчі восьмого туру здобула перемогу над чинними чемпіонами Європи – збірною Португалії (2:1). Після матчу автор першого голу у ворота селесао Роман Яремчук поділився своїми враженнями від матчу.

— Ми розраховували на підтримку наших вболівальників і перші хвилини хотілося провести дуже активно. Ми знали, що у Португалії є трішки проблеми у захисті, тому змінили схему гри та тактику. Нам вдалося забити перший швидкий гол, тому тактика спрацювала.

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Також Яремчук розповів, як вдалося втримати фінальний переможний рахунок у матчі з португальцями.

— Тренер сказав, що потрібно віддатися по максимум кожному футболісту і всі це робили на футбольному полі. Когось вистачило на більше. когось – трішки менше, як мене. Я задоволений, що ми перемогли.

Хочу привітати наших захисників. Ця перемога для них, без них не було б цього матчу.

Також Роман зазначив, що вихід з групи на Євро-2020 – це лише половина роботи, а найважливіше попереду.

— Не слід робити з цієї гри щось особливе. Ми не виграли чемпіонат Європи, ми лише туди пробилися. Найважливіше попереду. Саме там себе потрібно добре проявити, – додав Роман.

До речі, дивіться відеоогляд, як збірна України здобула перемогу над Португалією в Києві.