ФІФА хоче довічно заборонити відвідування футбольних матчів особам, які проявляють расистську поведінку на стадіонах.

Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно закликав думати про способи викорінення расизму, які стануть більш ефективними.

– Як відправну точку я пропоную, щоб всі організатори змагань ухвалили правила, що передбачають довічну заборону на відвідування стадіонів для тих, кого визнають винним у расистській поведінці на футбольному матчі, – сказав Інфантіно.

Згодом подібні заборони можуть запровадити на світовому рівні.

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Таких заходів пропонують вжити через поведінку болгарських вболівальників під час відбіркового матчу на Євро-2020.

Фанати Болгарії відкрито принижували темношкірих гравців Англії, коли ті вступали у гру. Вболівальники свистіли, а також видавали звуки мавп.

До слова, тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про враження від перемоги над Португалією.