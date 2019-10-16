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Факти / Спорт

Расистам хочуть довічно заборонити відвідувати футбольні матчі

ФІФА хоче довічно заборонити відвідування футбольних матчів особам, які проявляють расистську поведінку на стадіонах.

ФИФА

Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно закликав думати про способи викорінення расизму, які стануть більш ефективними.

– Як відправну точку я пропоную, щоб всі організатори змагань ухвалили правила, що передбачають довічну заборону на відвідування стадіонів для тих, кого визнають винним у расистській поведінці на футбольному матчі, – сказав Інфантіно.

Згодом подібні заборони можуть запровадити на світовому рівні.

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Таких заходів пропонують вжити через поведінку болгарських вболівальників під час відбіркового матчу на Євро-2020.

Фанати Болгарії відкрито принижували темношкірих гравців Англії, коли ті вступали у гру. Вболівальники свистіли, а також видавали звуки мавп.

До слова, тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про враження від перемоги над Португалією.

Джерело: FIFA

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