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Факти / Спорт

Зінченко зробив пропозицію своїй дівчині на НСК Олімпійський

Олександр Зінченко освідчився своїй дівчині, журналістці Владі Седан.

Зінченко зробив пропозицію своїй дівчині на НСК Олімпійський

Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко на стадіоні НСК Олімпійський зробив пропозицію своїй дівчині Владі Седан.

– Найголовніше ТАК у моєму житті, – написав він.

Читайте: Зінченко покращив свій показник на 7 пунктів у рейтингу FIFA 20

У червні цього року футболіст оголосив про відносини з журналісткою телеканалів Футбол 1/Футбол 2 Владою Седан.

 

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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Нагадаємо, гравець англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом збірної України.

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