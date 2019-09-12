Гравець англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом збірної України.

Вартість Олександра Зінченка збільшилася одразу на €10 млн у порівнянні з останнім оновленням. Зараз гравця оцінюють у €30 млн.

Цей показник дозволив футболісту вийти на перше місце серед українських футболістів.

Раніше він розділяв першість з Андрієм Ярмоленком і Віктором Циганковим, їх трансферна вартість становила €20 млн.

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На четвертому місці знаходиться Руслан Маліновський (€12,5 млн), а на 5-му Андрій Лунін (€7,5 млн).

Також Зінченко перебуває на 12 місці серед найдорожчих захисників лівого флангу одразу за представником Челсі Маркосом Алонсо.

Нагадаємо, Манчестер Сіті має найдорожчий склад, згідно з орієнтовною трансферною вартості футболістів.