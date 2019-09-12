PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Зінченко потрапив до рейтингу найдорожчих лівих захисників світу

Гравець англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом збірної України.

Олександр Зінченко

Вартість Олександра Зінченка збільшилася одразу на €10 млн у порівнянні з останнім оновленням. Зараз гравця оцінюють у €30 млн.

Цей показник дозволив футболісту вийти на перше місце серед українських футболістів.

Раніше він розділяв першість з Андрієм Ярмоленком і Віктором Циганковим, їх трансферна вартість становила €20 млн.

Читайте: Зінченко покращив свій показник на 7 пунктів у рейтингу FIFA 20

На четвертому місці знаходиться Руслан Маліновський (€12,5 млн), а на 5-му Андрій Лунін (€7,5 млн).

Також Зінченко перебуває на 12 місці серед найдорожчих захисників лівого флангу одразу за представником Челсі Маркосом Алонсо.

Нагадаємо, Манчестер Сіті має найдорожчий склад, згідно з орієнтовною трансферною вартості футболістів.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Винсан Компани
Голи Ван Персі та Роббі Кіна: у Манчестері зіграли прощальний матч Компані
Александр Зинченко
Зінченко покращив свій показник на 7 пунктів у рейтингу FIFA 20
Лунин в сборной
Ух ти, пантера! Зінченко та Коноплянка пробили пенальті Луніну
Александр Зинченко в сборной
Зінченко та Матвієнко позмагалися на влучність
Манчестер Сити
Більше £1 млрд! Футболісти Манчестер Сіті коштують, як дві команди МЮ
Манчестер Сити ЛГБТ
Манчестер Сіті випустив спеціальну форму на підтримку гей-параду
Жозе Моуриньо
Моурінью назвав чотирьох фаворитів АПЛ
Александр Зинченко
Зінченко ефектно прийняв м’яч на тренуванні і вразив фанатів Сіті
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка