Хокеїст Нью-Йорк Айлендерс Меттью Барзел дав кумедне інтерв’ю після матчу з Вінніпег Джетс в НХЛ.

Канадський форвард Нью-Йорк Айлендерс Метью Барзел розповів про свої відчуття після того, як йому під час матчу з Вінніпег Джетс наклали кілька швів на губи.

— Відчуваю себе наче Кайлі Дженнер, – пожартував під час флеш-інтерв’ю Барзел.

Mathew Barzal with a savage shot at Kylie Jenner pic.twitter.com/wfhvywCiMu — Monkey Knife Fight (@mkf) October 18, 2019

Барзел жартуючи про свої розпухлі губи, натякнув на пластичну операцію Кайлі Дженнер.

Також Метью став героєм матчу, адже його два голи у ворота Вінніпег допомогли його команді взяти гору з рахунком 3:1.

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Кайлі Дженнер – американська модель та бізнесвумен, а також єдиноутробна сестра Кім Кардашян. Як і більшість дівчат з клану Кардашян, Кайлі активно користується послугами пластичних хірургів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 26 Вер 2019 р. о 1:44 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 7 Тра 2019 р. о 10:33 PDT

Раніше фанатка Челсі Джессіка Лопес пообіцяла повністю роздягнутися, якщо підопічні Лемпарда виграють АПЛ-2019/20.

Фото: kyliejenner