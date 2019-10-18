Хокеїст Нью-Йорк Айлендерс Меттью Барзел дав кумедне інтерв’ю після матчу з Вінніпег Джетс в НХЛ.
Канадський форвард Нью-Йорк Айлендерс Метью Барзел розповів про свої відчуття після того, як йому під час матчу з Вінніпег Джетс наклали кілька швів на губи.
— Відчуваю себе наче Кайлі Дженнер, – пожартував під час флеш-інтерв’ю Барзел.
Mathew Barzal with a savage shot at Kylie Jenner pic.twitter.com/wfhvywCiMu
— Monkey Knife Fight (@mkf) October 18, 2019
Барзел жартуючи про свої розпухлі губи, натякнув на пластичну операцію Кайлі Дженнер.
Також Метью став героєм матчу, адже його два голи у ворота Вінніпег допомогли його команді взяти гору з рахунком 3:1.
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Кайлі Дженнер – американська модель та бізнесвумен, а також єдиноутробна сестра Кім Кардашян. Як і більшість дівчат з клану Кардашян, Кайлі активно користується послугами пластичних хірургів.
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Фото: kyliejenner