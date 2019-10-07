Дружина румунського футболіста Краковії Сержіу Ханки потрапила на камеру під час одного з нещодавніх матчів команди.

На одному з матчів Краковії у чемпіонаті Польщі на трибуни прийшла повболівати дружина румунського футболіста Сержіу Ханки Андреа.

Дивіться: Фанати Наполі вимагали у журналістки показати груди – вона їм відповіла

Оператори матчу звернули на увагу на Андреа через її активну поведінку. Дівчина емоційно вигукувала щось в бік поля, аплодувала і періодично злилася. У певний момент вона помітила, що її знімає камера, і, зніяковівши, прикрила рот рукою.

Її чоловік є найкращим бомбардиром Краковії у нинішньому сезоні. В 11 матчах чемпіонату Польщі він відзначився 5 голами.

Раніше вболівальниця збірної Бразилії вразила американського коментатора під час матчу Кубка світу проти США.

Фото: Andreea Hanca