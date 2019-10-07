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Факти / Спорт

Бурхливі емоції дружини футболіста Краковії та її реакції на камеру

Дружина румунського футболіста Краковії Сержіу Ханки потрапила на камеру під час одного з нещодавніх матчів команди.

Жена футболиста Краковии

На одному з матчів Краковії у чемпіонаті Польщі на трибуни прийшла повболівати дружина румунського футболіста Сержіу Ханки Андреа.

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Оператори матчу звернули на увагу на Андреа через її активну поведінку. Дівчина емоційно вигукувала щось в бік поля, аплодувала і періодично злилася. У певний момент вона помітила, що її знімає камера, і, зніяковівши, прикрила рот рукою.

Її чоловік є найкращим бомбардиром Краковії у нинішньому сезоні. В 11 матчах чемпіонату Польщі він відзначився 5 голами.

Раніше вболівальниця збірної Бразилії вразила американського коментатора під час матчу Кубка світу проти США.

ФотоAndreea Hanca

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