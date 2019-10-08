Фанатка Челсі Джессіка Лопес пообіцяла повністю роздягнутися, якщо підопічні Лемпарда виграють АПЛ-2019/20.
Представниця Великої Британії на міжнародному конкурсі Міс Бум Бум 2019 Джессіка Лопес пообіцяла роздягнутися, якщо Челсі зможе виграти чемпіонат Англії у сезоні 2019/20.
— Завжди, коли у мене є можливість, я дивлюся матчі Челсі. Я готова на все заради Челсі: якщо вони виграють титул, я повністю роздягнуся, – сказала Джесіки.
Instagram Джессіки всіяний відвертими фото, якими вона ділиться зі своїми підписниками.
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Також модель зізналася, що хотіла б бачити у складі аристократів фінського форварда Норвіч Сіті Теему Пуккі, який у цьому сезоні забив 6 м’ячів та віддав 2 асиста.
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На конкурсі Міс Бум Бум 2019 Лопес посіла третю сходинку, а переможницею стала бразильська модель Playboy Сьюзі Кортез.
Джерело: Daily Star
Фото: jessicalopesoficial