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Факти / Спорт

Суперником Гвоздика може стати непереможений мексиканець

Промоутер Олександра Гвоздика Боб Арум назвав ім’я можливого наступного суперника українця.

Суперником Гвоздика може стати непереможений мексиканець

Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) свій наступний бій може провести проти мексиканця Гільберто Раміреса (40-0, 26 КО).

Про те, що колишній чемпіон світу за версією WBO у другій середній вазі розглядається як суперник українця, розповів промоутер Гвоздика Боб Арум.

– Гвоздик дуже і дуже добре боксував. У нас ще багато боїв у напівтяжах. Можливо, Гвоздик проведе поєдинок проти Гільберто Раміреса після повернення, – сказав Арум.

Читайте: Гвоздика госпіталізували після бою з Бетербієвим

Рамірес володів поясом WBO з 2016 по 2018 роки, після чого з перемоги над Томмі Карпенсі дебютував у напівважкій вазі.

Як повідомлялося, Гвоздик нокаутом програв росіянину Артуру Бетербієву та втратив пояс WBC.

Фото: zurdoramirez

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