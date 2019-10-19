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Факти / Спорт

Гвоздика госпіталізували після бою з Бетербієвим

Українського боксера Олександра Гвоздика госпіталізували після поразки росіянину Артуру Бетербиеву.

Гвоздика госпіталізували після бою з Бетербієвим

Олександра Гвоздика госпіталізували після бою з російським боксером Артуром Бетербієвим.

Гвоздика забрала швидка допомога і доставила в клініку Філадельфії.

Читайте: Гвоздик нокаутом програв Бетербієву та втратив пояс WBC

Коментатор ESPN Ден Рафаель повідомив, що це було зроблено в якості запобіжного заходу, оскільки українець пропустив дуже багато ударів в кінці бою. Менш ніж за три хвилини він пропустив 32 удари і тричі побував у нокдауні.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію бою Гвоздик – Бетербієв.

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