Олександра Гвоздика госпіталізували після бою з російським боксером Артуром Бетербієвим.

Гвоздика забрала швидка допомога і доставила в клініку Філадельфії.

Читайте: Гвоздик нокаутом програв Бетербієву та втратив пояс WBC

Коментатор ESPN Ден Рафаель повідомив, що це було зроблено в якості запобіжного заходу, оскільки українець пропустив дуже багато ударів в кінці бою. Менш ніж за три хвилини він пропустив 32 удари і тричі побував у нокдауні.

As we were leaving arena Gvozdyk was getting in the ambulance. Going to hospital as a precaution. #BeterbievGvozdyk.

— Dan Rafael (@danrafaelespn) 19 октября 2019 г.