Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик провів об’єднавчий бій проти володаря титулу IBF Артуром Бетербієвим.

Український боксер Олександр Гвоздик нокаутом програв росіянину Артуру Бетербієву в об’єднавчому поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі.

В кінцівці першого раунду російський боксер борцівським прийомом завалив українця і той впав. Спершу рефері почав відраховувати нокдаун, але на початку другого раунду відмінив своє рішення. У наступних раундах суперники намагалися діяти активно, обидва йшли до атаку і завдавали точні удари.

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Починаючи з п’ятого раунду росіянин почав діяти агресивніше та брудніше, рефері неодноразово робив йому зауваження, але очки не знімав.

Fast start in Philly. #BeterbievNail pic.twitter.com/TXx2TuNDaL — Top Rank Boxing (@trboxing) October 19, 2019

В дев’ятому раунді Бетербієв перехопив ініціативу, а Гвоздик помітно підсів. Йому стало важко вести бій та він не встигав за ударами Бетербієва. У десятому раунді росіянин тричі відправив Гвоздика в нокдаун, після чого рефері вирішив зупинити бій.

У підсумку дострокова перемога росіянина, який об’єднав чемпіонські пояси за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію бою Гвоздик – Бетербієв.

Фото: Top Rank