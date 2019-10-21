В оновленому рейтингу WTA позиції українських тенісисток зазнали змін.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка посідала четверту сходинку рейтингу WTA, покинула топ-5 найкращих тенісисток світу і тепер посідає восьму позицію.

Друга ракетка України Даяна Ястремська зміцнила своє становище, піднявшись на 24-е місце. Леся Цуренко піднялась на один пункт і тепер є 71-м номером рейтингу WTA.

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У топ-100 також знаходиться Катерина Козлова, однак вона опустилася на дві сходинки і тепер 84-а.

Лідером світового рейтингу залишається австралійка Ешлі Барті.

Нагадаємо, Світоліна поступилася росіянці у першому матчі на Кубку Кремля.