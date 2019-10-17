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Факти / Спорт

Світоліна поступилася росіянці у першому матчі на Кубку Кремля

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на тенісному турнірі у Москві.

Элина Свитолина

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі серії WTA Premier VTB Cremlin Cup у Москві.

Українка у другому колі у трьох сетах поступилася представниці Росії Вероніці Кудерметовій – 2:6, 6:1, 5:7.

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Це була перша гра Світоліної, яка стартувала з другого кола, як перша сіяна.

Попри невдачу у Москві Світоліна гарантувала собі участь на Підсумковому турнірі WTA, де спробує захистити свій титул, за який змагатимуться ще сім найкращих тенісисток планети.

Раніше Світоліна припинила виступи на турнірі у Пекіні у чвертьфіналі.

Фото: Dreamstime

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