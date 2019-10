Четверта ракетка світу Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі серії WTA Premier VTB Cremlin Cup у Москві.

Українка у другому колі у трьох сетах поступилася представниці Росії Вероніці Кудерметовій – 2:6, 6:1, 5:7.

Це була перша гра Світоліної, яка стартувала з другого кола, як перша сіяна.

Victorious Veronika

Veronika Kudermetova holds her nerve to oust top seed Svitolina and score the biggest win of her career 6-2, 1-6, 7-5. The is into the #KremlinCup quarterfinals! pic.twitter.com/YuqISEedT1

— WTA (@WTA) October 17, 2019