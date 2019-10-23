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Факти / Спорт

Де дивитися Сент-Етьєн — Олександрія

Пряму трансляцію матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Сент-Етьєном та Олександрією покаже телеканал Футбол 2.

Жоффруа Гишар (стадион)

У третьому турі групового етапу Ліги Європи УЄФА Олександрія зіграє на виїзді з Сент-Етьєном. Матч пройде 24 жовтня у Сент-Етьєні на стадіоні Жоффруа Гішар.

Початок матчу о 19.55.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Читайте: Сент-Етьєн — Олександрія: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Динамо — Копенгаген. Початок о 22:00.

Фото: Dreamstime

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