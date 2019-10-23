Букмекери дали прогноз на матч Сент-Етьєн – Олександрія у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Олександрія у четвер, 24 жовтня, проведе матч третього туру групового етапу Ліги Європи-2019/20, в якому підопічні Шарана на стадіоні Жоффруа Гішар у Сент-Етьєні зіграють проти місцевого Сент-Етьєна. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Клода Пюеля. На перемогу Олександрії приймають ставки з коефіцієнтом 7.40. Успіх зелених оцінюють в 1.49. Нічийний результат зустрічі — 4.40.

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До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляції матчу Динамо — Копенгаген в рамках матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

Фото: AS Saint-Étienne, ФК Олександрія