Український захисник Євген Хачеріді підписав контракт з Динамо Брест.
Український захисник Євген Хачеріді поповнить склад Динамо Брест.
Контракт з білоруським клубом почне діяти з 1 січня 2020 року і до кінця 2021 року.
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Хачеріді стане четвертим українцем у складі Динамо – окрім Артема Мілевського за команду грають Олексій Хобленко та Олександр Нойок.
Останнім клубом 32-річного Хачерілі був грецький ПАОК, за який він відіграв 11 матчів.
До речі, букмекери дали прогноз на матч Динамо – Копенгаген у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи-2019/20.
Джерело: Динамо Брест
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