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Факти / Спорт

Хачеріді став одноклубником Мілевського

Український захисник Євген Хачеріді підписав контракт з Динамо Брест.

Хачериди перешел в Динамо Брест

Український захисник Євген Хачеріді поповнить склад Динамо Брест.

Контракт з білоруським клубом почне діяти з 1 січня 2020 року і до кінця 2021 року.

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Хачеріді стане четвертим українцем у складі Динамо – окрім Артема Мілевського за команду грають Олексій Хобленко та Олександр Нойок.

Останнім клубом 32-річного Хачерілі був грецький ПАОК, за який він відіграв 11 матчів.

До речі, букмекери дали прогноз на матч Динамо – Копенгаген у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Джерело: Динамо Брест

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