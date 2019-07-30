Артем Мілевський розповів про короткий роман із продюсером російського каналу Матч ТВ Тіною Канделакі.

Нападаючий брестського Динамо Артем Мілевський розповів, що у нього був секс із продюсером російського каналу Матч ТВ Тіною Канделакі.

Футболіст зізнався, що цей роман розпочався після її дзвінка у 2006 році.

– І ось дзвінок, Тіна каже: “Ну що, привіт, Мілевський, це Тіна Канделакі”. Я одразу кажу: “Ну і що?” Якийсь сміх йде незрозумілий, вони на гучномовець поставили. Розмова не пішла, кинув слухавку.

Але потім усе якось закрутилося, списалися, один раз побачилися, поспілкувалися. Вона крута, чесно. Великий привіт передаю, – розповів Мілевський Євгену Савіну в блозі КраCава.

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Нагадаємо, Мілевський підписав контракт із Динамо-Брест до 2020 року.